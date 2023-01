Conferenza di Capuano del Taranto. Capuano è consapevole che trattasi di una sorta di primo spareggio per non retrocedere, la partita ad Andria per i rossoblu. “Loro hanno calciatori rapidi tipo Ekuban, Ventola, Bolsius.



La Fidelis ha un nuovo allenatore e avrà ritrovato gli stimoli. Trocini, è un bravo allenatore.

Bravo nell’organizzare il gioco. Ci giocheremo la nostra partita, una gara molto difficile. È comunque derby sentito e in questi casi è importante non peggiorare la classifica. Giocheremo con umiltà”.