Taranto – Minorenne con in tasca cozze anzi no. Il 17enne nascondeva nella tasca interna del giubbotto ovuli del tipo hashish. Gli agenti della Squadra Volante, durante il quotidiano servizio di pattugliamento, hanno notato un giovane. Alla vista delle Forze dell’ordine, il Minorenne ha mostrato segni di nervosismo. Le Forze dell’ordine, che hanno deciso di procedere ad un controllo. Il 17enne nascondeva nella tasca interna del giubbotto 8 ovuli del tipo hashish, ricoperti da plastica trasparente del peso complessivo di 82 grammi circa nonché la somma di 160 euro. Il minorenne stato portato negli Uffici della Questura per espletare le formalità di rito. Dopo la trasmissione gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, è stato arrestato e riaffidato ai genitori.

