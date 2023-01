Il Lecce cade a Verona

Il Lecce torna sulla Terra. Perde per mano per 2-0 contro Verona. In gol, Depaoli e Lazovic. Djuric ha neutralizzato Baschirotto e questa è una notizia. In due hanno lasciato il campo doloranti, Umtiti e Henry.

Cronaca. Un primo tempo che vede Strefezza e compagni lottare su ogni pallone, tanto da far pensare a un altro risultato positivo per i giallorossi. Invece, al 40’, il Verona va improvvisamente in vantaggio, su assist di Doig per De Paoli che batte Falcone.

Secondo tempo. Il Verona parte forte con un Djuric straripante. Al 7’ Ilic colpisce la traversa, all’8’ serve la palla gol per Lazovic. Poi è tutta una battaglia leccese ma il Verona controlla agevolmente.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (29′ Magnani), Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze (82′ Terracciano), Doig; Lazovic (69′ Sulemana), Lasagna (69′ Kallon); Djuric (82′ Henry). A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Piccoli, Günter, Braaf, Ngonge, Cabal, Coppola, Joselito. Allenatore: Zaffaroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (72′ Tuia), Gallo (46′ Pezzella); Gonzalez (64′ Maleh), Hjulmand, Blin; Strefezza (81′ Voelkerling), Colombo (64′ Banda), Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Helgason, Listkowski, Oudin, Ceesay, Lemmens, Cassandro. Allenatore: Baroni

Arbitro: La Penna

Marcatori: 41′ Depaoli, 54′ Lazovic (H)

Ammoniti: Tameze, Dawidowicz, Ceccherini (H)