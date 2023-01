Barletta-Cavese per la vetta

Partita da brividi da altissima classifica che può dire molto sul prosieguo delle due squadre, in campionato.

Barletta-Cavese per la vetta

E allora, come ci segnale il sito Barlettaviva.it, sono i due sindaci, Cannito e Servalli, rispettivamente di Barletta e Cava dei Tirreni, a scender in campo. Ovviamente, hanno voluto segnalare la voglia di fare calcio sano, sugli spalti e in campo.

Saranno presenti al Puttilli ad incitare le rispettive squadre. Previsto una sorta di saluto fra le tifoserie. Viva il calcio.

