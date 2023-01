Lecce a Verona senza Rodriguez. Non sarà semplice oggi, alle ore 15.00, allo stadio Bentegodi di Verona, per il Lecce.

Lecce a Verona senza Rodriguez

Da segnalare una temperatura vocina al -1. Si spera che la neve possa risparmiare le ore del match. Per quanto non possa sembrare, dalle rispettive posizioni in classifica, questa è una partita che rappresenta, per i salentini, un vero e proprio bivio del campionato.

Lecce a Verona senza Rodriguez

Previsti quasi 3000 tifosi al seguito. La cessione di Rodriguez al Brescia, in serie B, non è stata gradita dalla maggior parte dei tifosi che si erano legati al talento. Oltretutto, una punta centrale, con tutti i requisiti necessari.

0 Shares