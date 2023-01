Putignano, Bando Servizio Civile Universale 2022/2023. Anche quest’anno il Comune di Putignano selezionerà ben 32 risorse (di cui 9 a bassa scolarità). 32 risorse per progetti nei seguenti settori di intervento: assistenza, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico e artistico, educazione e promozione culturale.

Progetti

Bando Servizio Civile Universale 2022/2023

• Monitor, sostenere gli interventi di tutela, valorizzazione e promozione delle attività e dei beni ambientali che contribuiscono a costruire una città inclusiva, sicura, duratura e sostenibile.

• MusaP, contribuire alla tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici e culturali presenti nel Museo. Le attività previste delineeranno la “road map” per un’offerta culturale improntata alla sostenibilità, all’innovazione e alla partecipazione inclusiva di tutte le fasce di età.

• Pianeta Giovani, concorrere alla costruzione di una società capace di dare ai giovani gli strumenti necessari per un migliore esercizio dei diritti di cittadinanza e un facile accesso alle risorse economiche e ai servizi base, per un accompagnamento verso l’autonomia e per una maggiore partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità, fornendo al contempo quel bagaglio di competenze e abilità che sono indispensabili per affrontare con sicurezza i continui processi di trasformazione del vivere quotidiano.

• UP, rafforzare il ruolo dei servizi sociali come strumento di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati di intervento per migliorare il sistema di protezione sociale e le azioni di inclusione dedicate alle fasce di popolazione che vivono in condizioni di disagio, al fine di facilitare l’accesso ai servizi di base, misure di sostegno al reddito e partecipazione alla vita sociale della comunità.

Un’occasione di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva, un’opportunità per approcciarsi al mondo del lavoro e conoscere il funzionamento della macchina amministrativa.

La durata del servizio è di 12 mesi, a fronte di un contributo mensile di € 444,30. La domanda di partecipazione va inviata wntro le ore 12:00 del 10 febbraio 2023, con SPID, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line. Maggiori informazioni Comune di Putignano.