Taranto Football Club 1927 comunica che è aperta la prevendita per assistere all’incontro tra Fidelis Andria e Taranto in programma domenica 22 gennaio 2023 allo stadio ‘Degli Ulivi’ alle ore 17:30.

Info per Andria-Taranto

La vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti è riservata esclusivamente per il settore ospiti dello stadio ‘Degli Ulivi’ e ai soli possessori della tessera di fidelizzazione del Taranto FC 1927 in corso di validità.

Info per Andria-Taranto

La vendita si concluderà, come da normativa, alle 19 di sabato 21 gennaio.

Info per Andria-Taranto

Il costo unico dei tagliandi è di 10 euro oltre i diritti di prevendita.

Info per Andria-Taranto

I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket (online e punti vendita).