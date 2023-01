Lecce – Pantani è volato in cielo

Si era stabilito a Lecce ed era molto amato in città. Ieri, ci ha lasciato Mauro Pantani. Di seguito, il comunicato dell’U.S. Lecce.

“L’U.S. Lecce esprime il suo più sentito cordoglio per la scomparsa di Mauro Pantani, in giallorosso nella stagione sportiva 1973/1974, in serie C, durante la quale collezionò 14 presenze e 2 gol.

Aretino di nascita, al termine della carriera da calciatore scelse di vivere stabilmente nella nostra Lecce. Ciao Professore”.