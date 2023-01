Carnevale di Putignano: Esibizione di Francesco Gabbani e Max Angioni

Putignano (BA) – Carnevale di Putignano “Tutta un’altra fiaba”, Francesco Gabbani e Max Angioni. La Fondazione Carnevale di Putignano, ha lanciato i nomi degli artisti nazionali che prenderanno parte alla 629esima edizione del Carnevale di Putignano.

Tra questi il cantautore Francesco Gabbani e il comico Max Angioni, dopo Angelo Duro, sold-out in pochi giorni, Margherita Vicario (4 febbraio), Dargen D’Amico (12 febbraio) e Geolier (il 19 febbraio).

Il 2 febbraio, dalle ore 22, in piazza Principe di Piemonte sarà di scena Bandadriatica. In un concerto gratuito “la banda del mare che unisce i popoli” porterà il pubblico in sonorità popolari, dalla tradizionale musica salentina ai ritmi balcanici e di tutto il Mediterraneo per uno show che si annuncia intenso e coinvolgente.

Il 5 febbraio sarà il turno di Tutti Fenomeni. Dalle ore 21.30 nel “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale di Putignano) sarà protagonista il cantautore post-moderno più destrutturante del momento in un concerto evento.

Il 9 febbraio dalle ore 22 in piazza Principe di Piemonte concerto gratuito dei Los Locos. Il duo italiano della musica latino americana, composto da Roberto Boribello e Paolo Franchetto, renderà travolgente il Giovedì “delle donne sposate”, in cui si celebra anche il rito di U’n dondr. Una serata al ritmo del pop latino con le hit più famose come El Meneaito, la Macarena e Mueva la Colita.

Il 18 febbraio dalle ore 21 nel “Teatro che non c’è” sarà Max Angioni ad esibirsi nel suo spettacolo “Miracolato”. Attivo soprattutto in ambito teatrale, Max Angioni conquista una discreta notorietà prendendo parte a Zelig dal 2018 con i personaggi tratti da Star Wars e Il Trono di Spade. Qui divide il palco con Anna Maria Barbera, Maurizio Lastrico, Raul Cremona e Giovanni Vernia. Riscuote parecchio successo soprattutto quando partecipa a Italia’s Got Talent 2021, classificandosi secondo dopo il mago Stefano Bronzato e venendo particolarmente apprezzato dai giudici: Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi. Dal 2022 Max Angioni fa parte del cast de Le Iene, al fianco di Belèn Rodriguez e Teo Mammucari.

E il 22 febbraio grande attesa per Francesco Gabbani. L’amato cantautore italiano sarà in concerto dalle ore 21.30 nel “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo. La sua carriera è stata lanciata verso il successo, grazie a Sanremo Giovani. Nel 2015 supera il concorso canoro con il brano Amen e arriva sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Qui sembra non avere molta fortuna. Viene inizialmente eliminato dopo aver perso una sfida con la cantante Miele, ma dopo essere stato riammesso a causa di un problema tecnico nella sala stampa, arriva in finale e vince il Festival. Non solo: gli vengono attribuiti anche il premio della Critica Mia Martini, il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo e il premio Emanuele Luzzati. Partecipa nuovamente a Sanremo nel 2017, per la prima volta tra i Big. La canzone da lui presentata Occidentali’s Karma diventa un tormentone permettendogli di vincere il Festival davanti a Fiorella Mannoia con Che sia benedetta e a Ermal Meta con Vietato morire. Occidentali’s Karma è solo l’apice di un successo straordinario avuto.

Dopo un 2018 fatto di soli tour, si è preso una pausa ed ha lanciato due nuovi singoli nel 2019. Il suo 2020 si è aperto invece con l’annuncio del suo ritorno al Festival di Sanremo. L’artista ancora una volta è stato tra i protagonisti, finendo però al secondo posto dietro Diodato. Dopo la lunga pausa dovuta al Covid, è tornato nel 2021 con un triplo grande progetto: un nuovo tour, un nuovo album e anche il suo primo film. Il suo concerto si candida a diventare uno dei momenti più attesi del Carnevale di Putignano 2023.

Madrina della 629esima edizione del Carnevale di Putignano, Mara Venier, che parteciperà al “Fat Tuesday”, il corso mascherato del martedì grasso, il 21 febbraio dalle ore 18.30