Trani – Fiaccolata per ricordare Teresa di Tondo. Voltaire disse che “Soltanto i deboli commettono crimini: chi è potente e chi è felice non ne ha bisogno”, e quella bestia (anche se è morta suicida), di nome Massimo Petrelli di 54 anni, quella bestia era un debole, altrimenti non si spiegherebbe la sua reazione drammatica, il suo sentimento di non accettazione in cui non si è fatto scrupolo ad uccidere con un coltello da cucina la sua compagna 44enne Teresa di Tondo, così freddamente e senza esitare poi di suicidarsi nel giardino della villa in cui vivevano, era una bestia debole.

Una fiaccolata in ricordo della giovane Teresa di Tondo e per gridare con forza “BASTA!” ad ogni forma di violenza. La fiaccolata si svolgerà nel più assoluto silenzio. Perché a volte il silenzio può essere più assordante degli spari o dei coltelli.

Trani, orrore familiare: prima accoltella la moglie poi si toglie la vita – Pugliapress – Quotidiano online

La fiaccolata è organizzata dal Centro antiviolenza “SAVE” con il sostegno dell’Amministrazione comunale tranese.

Un femminicidio è un crimine contro l’umanità e richiede un cambiamento culturale. Se ancora dal 1999, da quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito questa giornata internazionale, continuiamo a registrare escalation di violenza contro le donne, allora veramente il problema è strutturale.

La violenza di genere non è un fatto privato, ma è un fatto che riguarda l’intera collettività, quindi sia come individui che come istituzioni e associazioni tutti siamo tenuti a contrastarla ognuno per il ruolo che ci compete. Si auspica che questi incontri servano a sensibilizzare le coscienze nella speranza di un mondo diverso, dove essere donna non è un pericolo.

Questo il programma per domani 17 gennaio 2023:



Ore 17.30 – ritrovo in Via Edoardo Fusco (piazza antistante Comune di Trani)

Ore 18.00 partenza fiaccolata. Il corteo effettuerà il seguente percorso: via Tenente Morrico, corso Cavour, piazza XX Settembre, corso Imbriani, via Istria, piazza Sant’Annibale Maria di Francia, via Perrone Capano, via Ragazzi del 99, corso Manzoni, piazza Dante (arrivo previsto ore 18.30, dove è in programma un momento di riflessione a cura di dirigenti scolastici del territorio). La fiaccolata riprenderà col seguente percorso: piazza Dante, corso Italia, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, piazza Plebiscito (nei pressi della panchina rossa dove sono in programma ulteriori interventi da parte delle autorità).

Il distretto Urbano del Commercio di Trani e la Confesercenti Provinciale BAT, in segno di profondo dolore, durante il passaggio della fiaccolata, abbasseranno le saracinesche o spegneranno le luci della loro attività. Un bel gesto per dimostrare rispetto e solidarietà al dolore dei partecipanti e condivisione per il messaggio che l’evento intende promuovere. A chiunque voglia aderire al corteo, invece, si fa richiesta di portare con sé una fiaccola o una candela.

La società civile tutta è invitata a partecipare alla manifestazione per dimostrare che questa città è ancora in grado di indignarsi di fronte alla violenza che troppo spesso la attanaglia e che non deve far parte della nostra cultura così come non era parte della vita di Teresa.

Una fiaccola accesa in mano per ribadire il loro “NO” alla violenza sulle donne, una piaga sociale che nel 2022 ha causato solo in Italia 104 vittime.