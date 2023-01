Mercato in fermento per il Bari

Il Bari deve fare i conti col mercato. Ma non parliamo di quello in entrata, bensì in uscita. Gli oggetti del desiderio, sono 1uei ragazzi che sono esplosi nell’ultimo periodo. E ci riferiamo a soprattutto a Caprile (portiere), Cheddira (attaccante). Radio mercato, dice che sarà il Napoli a far man bassa dei pupilli di Mignani, forte della multiproprietà. Ma i più pensano che se dovessero avvenire le cessione di due ragazzi, saranno solo sulla carta, almeno fino a giugno.

Su Cheddira, ovviamente, c’è da considerare il Parma, comproprietario del cartellino.

