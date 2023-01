Foggia, la Guardia di finanza scopre un giro di falsi diplomi. La Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto che in istituto privato fornivano attestati e diplomi falsi per operatori socio sanitari e specializzati.

Per un diploma o un attestato si pagava fino a 25mila euro, Per questi motivi è finito in carcere un ex deputato e suo figlio, ed un consigliere comunale di Sannicandro Garganico con l’accusa di presunta associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di truffa, falsità ideologica e materiale.

L’indagine è durata un anno circa e sono state effettuate diverse perquisizioni che sono servite a stabilire l’entità dei reati.

Indagine nata dalle segnalazioni e denunce di vincitori esclusi dalle graduatorie del concorso indetto da Ospedali riuniti di Foggia.

Altri si sono avvalsi di detti diplomi fasulli per essere assunti in strutture private e per essere iscritti a graduatorie di personale scolastico

Nel frattempo le indagini vanno avanti per scoprire eventuali danni e truffe ad enti pubblici.