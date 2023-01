Striscia senza scrupoli col Manduria

Clicca qui per vedere il video (12) Watch | Facebook tag video pagina Facebook Vivi Massafra

Striscia senza scrupoli col Manduria (12) Facebook

A volte, come si evince dal filmato precedente, fa notizia un errore di un portiere che gioca nei dilettanti. Spiace molto per il giovane del Manduria, ma certi accadimenti, sono appetibili per Striscia la notizia, programma di canale 5. Tutta la nostra solidarietà al portiere del Manduria. Sport Archivi – Pugliapress – Quotidiano online