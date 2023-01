Ostuni, circolavano con strumenti atto allo scasso, arrestati. Agenti di Polizia fermano due uomini che si aggiravamo con fare sospetto, nel controllarli scoprono che uno idei due era ai domiciliari ed era in possesso di chiavi false e grimaldelli, l’altro girava con un coltello ed un guanto da giardinaggio.

Non potendo provare che fossero in giro per svaligiare abitazioni, il primo è stato arrestato per evasione e possesso di arnesi atti allo scasso, il secondo è stato denunciato per possesso di arma da taglio