Altamura piange la scomparsa del Dott. Vito Ventricelli. Una profonda commozione ha investito in mattinata la città di Altamura. In data odierna, infatti, è morto il dott. Vito Ventricelli, classe 1940. Grandissimo pediatra e persona estremamente straordinaria. Non è mai facile scrivere qualche riga quando una persona, un bravo professionista se ne va, non è facile perché si intrecciano un coacervo di emozioni che nulla hanno a che vedere con quello che oggi ci presenta quella realtà dove il tempo, avido e inesorabile, ha fatto la sua parte.

Il dott. Vito Ventricelli ha segnato in maniera indelebile le opere del grande compositore altamurano Saverio Mercadante, alle quali si è dedicato sensibilmente al recupero degli spartiti e delle memorie storiche.

A conclusione del suo lungo percorso di preparazione musicale indirizzato agli altamurani, il Dr. Vito Ventricelli, li ha sollecitati ad essere testimoni e far sognare la città di Altamura nel 2014 con il maestro Riccardo Muti e l’orchestra “Cherubini”, tenutasi il giorno dell’inaugurazione del Teatro Mercadante dopo 25 lunghi anni di chiusura. Altamura secondo il dott. è una città poco ricca di vitalità culturale e creativa.

Il suo contributo è stato prezioso per la musica mercadantiana e il teatro “Mercadante”, tanto che allo stesso Ventricelli fu affidata da parte di Vito Barozzi la direzione artistica di alcune rassegne.

Oltre la sua preparazione, Altamura porterà nel cuore il suo dolce sorriso e le sue straordinarie capacità umane. Un grande uomo che nessuno mai dimenticherà.