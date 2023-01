Epaca Coldiretti Brindisi: aperta la campagna delle Disoccupazioni Agricole 2023

Il Patronato illustra in dettaglio i requisiti necessari anche per l’Assegno Unico Universale

Scade il 31 marzo la possibilità di presentare le domande di Disoccupazione Agricola. A comunicarlo è Epaca di Coldiretti Brindisi. Si tratta – spiega il responsabile dott. Angelo Carluccio – di un’indennità cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti: operai e salariati agricoli con un contratto a tempo determinato. Possono richiederla anche coloro che, in possesso di un contratto agricolo a tempo indeterminato, abbiano lavorato per parte dell’anno. Per poter fare domanda occorre essere stati iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli del 2022, avere 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio (2021-2022) e avere due anni di anzianità contributiva nella assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’ammontare dell’indennità è pari al 40% della retribuzione degli operai a tempo determinato e al 30% del salario effettivamente percepito dagli operai agricoli a tempo indeterminato.

Contestualmente è possibile presentare domanda di ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e effettuare una verifica sul corretto percepimento dell’Assegno Unico.

Gli Uffici Epaca Coldiretti della Provincia di Brindisi sono a disposizione ogni giorno per tutti i cittadini.