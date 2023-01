L’intervento del deputato ionico dopo gli ultimi episodi accaduti al Pronto Soccorso di Taranto

“Sanità, Maiorano (FdI): “La Regione si occupi della salute dei tarantini”. Non è più tollerabile quello che accade nei pronto soccorso di Taranto e provincia, con pazienti costretti ad attendere ore in autoambulanza o al triage mettendo ancora più a rischio le proprie condizioni di salute, la cui sofferenza sfocia sempre più spesso in reazioni di protesta contro il personale medico sanitario.

La responsabilità è tutta della dirigenza e dell’amministrazione regionale che, presa dalla propaganda, ha completamente sbagliato i conti e l’approccio nella gestione della sanità in questa provincia”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Perché a Bari questi disagi e carenze non sono evento di cronaca quotidiana come a Taranto. Questo vuol dire che la responsabilità è tutta del governo regionale, che fa disparità tra i pugliesi. Ci si ricorda di Taranto solo per prendere voti?

Di fronte a pazienti che soffrono per ore in attesa di essere visitati e a sanitari che rischiano di essere aggrediti, nessuno scarico di responsabilità è più tollerabile, tantomeno “sperimentazioni” o altre soluzioni fantasiose a carico dei cittadini. Si rivedano immediatamente i piani operativi affidandoli a persone competenti, o si ammetta il fallimento con le dovute conseguenze” ha concluso il deputato ionico e vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Roma, 10 gennaio 2023