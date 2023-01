Bcc Castellana Grotte, semifinali di coppa Italia il 18



Serie A2 pallavolo maschile, stagione sportiva 2022/2023

Definita dalla Lega Pallavolo Serie A la formula per il prosieguo della Del Monte Coppa Italia serie A2 di pallavolo maschile: previsto lo svolgimento delle semifinali in gara secca il prossimo mercoledì 18 gennaio e della finale indicativamente in calendario il prossimo 5 febbraio, salvo modifiche per eventuali esigenze di palinsesto tv.

A seguito di questo provvedimento, quindi, mercoledì 18 gennaio 2023, con prima battuta alle ore 20,30, la Bcc Castellana Grotte ospiterà al Pala Grotte di Castellana la Pool Libertas Cantù: in palio, in gara secca, l’accesso alla finale. La formazione allenata da Jorge Cannestracci giocherà in casa la propria semifinale in quanto meglio classificata rispetto a Cantù al termine del girone di andata della serie A2 Credem Banca. L’altra semifinale, in programma sempre mercoledì 18 gennaio ma alle ore 20, si disputerà in Calabria tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Agnelli Tipiesse Bergamo.

Bcc Castellana Grotte, semifinali di coppa Italia il 18

Le vincenti delle due semifinali, come detto, si sfideranno il prossimo 5 febbraio.

Delle quattro semifinaliste Vibo Valentia ha già alzato il trofeo tre volte (2003, 2015, 2016), Bergamo due volte (2020, 2021) e Castellana una volta (2012). Solo Cantù non ha mai vinto finora la Del Monte Coppa Italia.

Così come avviene per tutte le gare della serie A2 Credem Banca, le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul portale volleyballworld.tv.

Ulteriori informazioni sul sito www.newmatervolley.it e sui canali social di New Mater Volley.