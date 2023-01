La classifica delle 10 città più maleducate d’Italia e Taranto c’è. Siamo sicuri di rispettare noi stessi e gli altri? Dal quadro che emerge da un’indagine condotta Preply

Dai dati raccolti in modo da ottenere un punteggio per ciascun comportamento e ciascuna città, con un’intervista a 1.558 abitanti delle città più grandi d’italia, per determinare quali sono le città più maleducate.

Emerge un quadro particolarmente bizzarro di quelle che sono le realtà dei comportamenti maleducati dei cittadini.

I comportamenti maleducati più diffusi in Italia includono passare molto tempo al cellulare in pubblico, non lasciar passare nel traffico e non rallentare alla guida quando si passa vicino ai pedoni. Non salutare/fare un cenno con la testa agli sconosciuti. Essere rumorosi in pubblico. Saltare la fila. Non rispettare lo spazio personale. Essere maleducati con il personale di servizio.Linguaggio corporeo chiuso/che comunica inaccessibilità

Delle 19 città prese in considerazione nello studio, Bari (5,94), tra le città più educate all’ottavo posto.

Il sondaggio è stato realizzato con persone nate e cresciute nelle città di appartenenza.

Dallo sviluppo del sondaggio, viene da fuori: Bari, Roma, Taranto, Catania e Palermo, alcuni comportamenti sono considerati normali dai locali o necessari per sopravvivere nella giungla metropolitana. nella maggior parte dei casi, si tratta di località in cui gli spazzi vitali sono ridotti al minimo e il traffico è un vero problema.