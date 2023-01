Calcio di C, ko del Foggia

Della sconfitta del Taranto a Catanzaro, abbiamo già parlato a parte Il Taranto perde di rigore inventato – Pugliapress – Quotidiano online , giornata no anche per Foggia e Monopoli. Il Foggia ha perso per mano di un Picerno combattivo. Eppure i rossoneri erano passati in vantaggio con prima con Garrattoni, pari di D’Angelo, poi Ogunseye. Sono stati Guerra e Golfo a segnare il risultato per 2-3.

In Monopoli-Crotone 1-2, sono andati in gol al 46′ Vitale, al 52′ Chiricò, ha accorciato le distanze Starita su rigore all’80’. Nel pari 1-1 di Andria, fra la Fidelis e la Viterbese, tutto deciso nella prima mezz’ora: al 15′ Dalmazzi e al 25′ Polidori. Stessa cosa nel pari 1-1 fra Giugliano e Audace Cerignola: all’8′ Langella e al 28′ Bermann.

La Virtus Francavilla perde ancora. I gol: al 18’ del pt Balde (M), al 13’ pt Patierno (VF), al 36’ st Fofana (M).