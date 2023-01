Il Carnevale date e motivi. La festività più colorata e mascherata dell’anno, come di consueto, si svolgerà nel mese di febbraio, a cavallo fra le vacanze di Natale e quelle di Pasqua.

Ecco le date del Carnevale 2023

Dal giovedì grasso, la tradizionale data di inizio del periodo carnevalesco

Giovedì 16 febbraio 2023

Domenica 19 febbraio 2023

Martedì grasso 21 febbraio 2023

Si parla tanto di Carnevale, ma qual è il significato della parola? Ebbene, essa deriva dal latino carnem levare ovvero “eliminare la carne”. Con questo termine si indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno del Carnevale ovvero il martedì grasso. Era il giorno prima del periodo di astinenza e digiuno per la Quaresima durante la quale a nessuno era permesso di consumare la carne.

Il perché della maschera

Il povero per una volta poteva tramutarsi in ricco e viceversa e dunque chi lo voleva, poteva nascondere la sua vera identità con dei travestimenti anche scherzosi per dedicarsi ai piaceri del corpo e del cibo.

Non è una festa per soli bambini, ma vi partecipano anche uomini e donne di ogni ceto sociale ed età. E tempo di balli in maschera e sfilate per tutti. Ad esempio i più insicuri possono decidere di travestirsi da super eroi, in modo da sentirsi invincibili e forti almeno per un giorno; i più arditi e curiosi indossano i panni del sesso opposto, i nostalgici del passato mettono i panni di personaggi storici e le donne timide e un po’ represse scelgono personaggi super sexy. I bambini, invece, scelgono quei personaggi che popolano la loro fantasie e talvolta cercano di esorcizzare le loro paure, mascherandosi da mostri e orchi cattivi.

Sicuri che la Befana porti via tutte le feste.