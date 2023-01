Brindisi, attività commerciali abitazioni e conti correnti proventi di truffe assicurative

Brindisi, attività commerciali abitazioni e conti correnti il proventi di truffe assicurative sequestrate dai Finanzieri.

Con un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Brindisi, e eseguito dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brindisi. Dieci persone sono state indagate a vario titolo tra trasferimento di valori, danneggiamento dei beni assicurati, mutilazione fraudolenta della propria persona, autoriciclaggio e furto aggravato.

Sequestrate tre attività commerciali (in ambito ristorazione/bar), due civili abitazioni, conti correnti e circa 22.000 euro.

Il provvedimento dopo accertamenti economico-finanziari ha fatto emergere il reimpiego di proventi illeciti in attività economiche e imprenditoriali. Le indagini hanno portato a registrazione di beni fittizi presso terzi. Prestanomi per eludere le disposizioni di legge in materia di cautele patrimoniali come il Codice Antimafia.