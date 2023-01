Bari, evento di beneficenza “Un pianoforte per strada” con Francesco Paolo Sisto

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dell’evento organizzato dall’Associazione FPS-Arte e Cultura “Un pianoforte per strada”, l’iniziativa di beneficenza in favore delle persone meno fortunate.

Si terrà domani 5 gennaio, dalle 9 alle 21, a Bari, in via Argiro (fra via Abate Gimma e via Piccinni) l’evento “UN PIANOFORTE PER STRADA”, la lunga maratona musicale.

L’iniziativa di beneficenza , destinata ad aiutare persone con gravi difficoltà, vedrà la partecipazione del Ministro Avv. Francesco Paolo Sisto che ci pregerà del suo talento musicale, in veste di pianista, suonando ininterrottamente per tutto il giorno, alla presenza dei suoi amici artisti, musicisti, street band, attori “di buona volontà”, dando vita insieme, ad una maratona musicale per la solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Una Stanza per un sorriso Odv” di Altamura che si occupa della ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche.