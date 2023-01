Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Simone Rossetti, attaccante nato il 9 giugno 1997 a Castel San Pietro Terme. Nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila del Renate, società che ne detiene il cartellino e dalla quale il calciatore arriva in prestito.

Taranto, Rossetti ha firmato

Scuola Bologna, nella sua carriera ha vestito le maglie di Castiadas, Mezzolara, Virtus Francavilla, Imolese, Modena, Matelica, Novara e, appunto Renate. Complessivamente ha messo a segno 30 reti in 139 presenze tra Serie D e Serie C. Simone Rossetti è già a disposizione di mister Capuano e lo sarà anche per la trasferta di Catanzaro del prossimo 7 gennaio.