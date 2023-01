“C’era una volta… a Polignano”

Il programma di eventi di Cera una volta Natale, a Polignano a Mare si conclue il 6 e 7 gennaio.

Da metà dicembre anima il centro storico e una serie di punti del “paese nuovo”

I prossimi appuntamenti sono in programma per il 6 e 7 gennaio.

“Dopo un Capodanno che ha fatto il pieno di presenze come accaduto solo in occasione di grandi eventi, come il Cliff Diving o il Libro Possibile, ci si prepara a vivere le ultime due giornate di eventi .

In questo Natale magico “Cera una volta” Polignano” ha registrato un eccellente dato di presenze turistiche e percentuali record di visitatori stranieri.

Questo era uno degli obiettivi che gli organizzatori si erano preposti. volevamo raggiungere.

“Ora continueremo a lavorare in questa direzione per proseguire anche nell’azione di destagionalizzazione turistica che vogliamo portare avanti. Perché Polignano a mare può regalare emozioni 365 giorni l’anno” ha dichiarato Francesco Muciaccia, assessore al Turismo di Polignano a mare.

Venerdì 6 gennaio dalle 11.00 alle 19.30 ad animare le vie del centro storico sarà il “Festival dei giochi in Tour” – Tappa di Polignano a Mare, a cura dell’Associazione Culturale CasArmonica.

Grandi e piccini potranno divertirsi tra “Shanghai e scacchi giganti”, “Jamme Salame – La Campana”, “Il salto alla corda”, “Megabiglie quercetti – La pista delle Biglie”, “La cuccagna dei piccoli”.

E poi ancora le “Danze francesi” – Danze collettive in cerchio a cura di Jules Ferrè, i “Giochi di strada” come “Li curre” – le trottole, “Li palline” – Le biglie, “Li pitruddi” – le 5 pietre, “1-2-3 stella”, “Li stacchie” – le pietre piatte, la gara dei fischi, le cerbottane.

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ci sarà “Il biliardone umano” e dalle ore 19.00 alle ore 19.30 sarà la volta del “Grande tiro alla fune”. Tra gli eventi “Extra” invece, alle 20.30 in piazza Caduti di via Fani è in programma il concerto del gruppo musicale EM3, una cover band di musica italiana e straniera in esibizione live.

Sabato 7 gennaio a partire dalle 18.00 andranno in scena lo spettacolo itinerante “Note di strada” a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa e “Fire show – Di fuoco e di luce” a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa.

Cera una volta Natale è un ricco programma di spettacoli dal vivo e di iniziative culturali che il Comune di Polignano ha deciso di realizzare a cavallo dell’intero periodo natalizio, affidando l’organizzazione e la direzione artistica al Teatro Pubblico Pugliese, consorzio di cui il Comune è socio, in collaborazione conl’associazione Albergatori Polignano a Mare, l’associazione Ristoratori Polignano a Mare, l’Unione Commercianti Polignano, l’Upsa Confartigianato Polignano e A.ge.V. – Associazione generale di Volontariato sezione di Polignano a mare, gli istituti comprensivi di Polignano a Mare e l’Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Russo di Monopoli.