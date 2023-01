All’iniziativa di Antenna Sud denominata Gran Galà, tenutasi a fine anno, il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha voluto dire la sua in merito alla ripresa di campionato.

Il Lecce di Sticchi Damiani verso il ritorno in campo

Ha sottolineato di non aver assolutamente apprezzato il troppo tempo di sosta che non fa certo bene ai calciatori, soprattutto nel fisico e disturba tutto il lavoro fatto prima, preparazione soprattutto.

Il Lecce di Sticchi Damiani verso il ritorno in campo

Comunque, perlomeno, dice il Presidente “Ho potuto seguire meglio la mia squadra”. Ricordiamo che il Lecce, come tutte le altre squadre si serie A, ha dovuto fare un richiamo alla preparazione fisica già fatta in estate. Questo renderà la ripresa un’incognita, soprattutto chi, come il Lecce, deve pensare alla salvezza, suo Scudetto.