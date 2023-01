Bari – Abitazione in fiamme. Inquilini intossicati. Sono due le persone, una coppia di anziani coniugi, finite all’ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. Nella serata del 31 dicembre, è divampato l’incendio all’interno di un’abitazione di via Calefati.

Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco di Bari. Sono stati loro ad intervenire per sedare le fiamme dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso da parte dei due proprietari di casa. Ingenti i danni alla struttura. Sul posto la Polizia Municipale di Bari.

Le fiamme, da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, hanno avuto origine dal fornello acceso e, successivamente, si sono propagate all’interno del locale cucina che è andato completamente distrutto.

I due coniugi anziani sono ricoverati ma non in pericolo di vita.