Come informa TuttocalcioPuglia.com, il Brindisi sarebbe per prendere Marco Rossi, ex in serie A di Parma, Sampdoria e Bari fra le altre.

È un classe 1987 con 100 presenze in Serie A. È svincolato, viene dal Seregno. Da pochi giorni erano già arrivati Favetta e Maltese. Danucci ora può attuare il suo programma che prevede il salto in serie C.