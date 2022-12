Taranto – Finale dell’anno per i rossoblu

Taranto – Finale dell’anno per i rossoblù

È ufficialmente terminato il 2022 del Taranto Football Club 1927. La squadra agli ordini di mister Capuano ha svolto il consueto richiamo di preparazione tra le vacanze di Natale e quelle per il Capodanno con tre giorni di allenamento presso lo stadio Erasmo Iacovone. La seduta pomeridiana il 28 dicembre e le due doppie di 29 e 30 hanno scandito il ritmo del lavoro prettamente incentrato su allenamenti aerobici focalizzati sulla forza intervallati ad esercizi con il pallone.

Al termine della seduta odierna tradizionale rompete le righe con auguri e buoni auspici per l’incombente 2023 che per i rossoblu inizierà in maniera ufficiale con la trasferta di Catanzaro del prossimo 7 gennaio alle ore 17:30.

Piccola variazione di calendario per quel che concerne la ripresa degli allenamenti fissata per martedi 3 gennaio, anziché il 2 come inizialmente programmato. I rossoblu si ritroveranno allo stadio Iacovone per una doppia seduta. Da valutare per lo staff medico ci saranno innanzitutto le condizioni fisiche dei lungodegenti Diaby e Panattoni. Restano indisponibili Infantino e Raicevic.

Il saluto a Pelè. Il Taranto Football Club 1927 si unisce al dolore di tutta la comunità calcistica mondiale per la scomparsa all’età di 82 anni di Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè. Considerato dalla FIFA il detentore del maggior numero di reti in carriera con 1281 marcature in 1363 partite giocate dal 2011 è patrimonio storico sportivo dell’umanità.

Una vita, quella di Pelè, che in alcuni momenti è coincisa o quasi con quella del Taranto. Come ad esempio l’anno di nascita, il 1940. Pelè venne alla luce il 20 ottobre, mentre poco più di un mese prima il 16 settembre A.S. Taranto e U.S. Pro Italia si fondevano dando origine alla Unione Sportiva Taranto. Oppure nel 1969 quando Pelè il 19 novembre realizzò la sua rete numero 1000.

In quella stagione il Taranto aveva appena fatto ritorno in Serie B dopo 9 anni di Serie C. Il calcio perde uno dei suoi protagonisti più importanti, colui che J.B. Pinheiro ambasciatore brasiliano presso l’ONU, nel 1977, anno del ritiro dal calcio giocato di Pelè, definì promotore di amicizia e fraternità mondiali più di qualunque ambasciatore. Valori che il Taranto Football Club 1927 mette in campo non solo ogni domenica, ma ogni giorno. Addio Pelè.

