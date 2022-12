Taranto – Oltre il calcio, con Mister Capuano

Nella giornata del 28 dicembre, una delegazione della squadra di calcio del Taranto ha fatto visita alla scuola calcio ASD Paolo VI che da inizio stagione non ha mai fatto mancare il proprio apporto e il proprio sostegno nelle gare casalinghe del Taranto FC ospiti della società nel settore tribuna.

L’incontro è avvenuto presso il centro sportivo Corpus Domini. Da sottolineare che, nei giorni scorsi, proprio mister Capuano aveva voluto incontrare le famiglie e i bambini del Quartiere Paolo VI, riscuotendo un particolare apprezzamento da tutti. Era un momento dedicato alla beneficienza e Eziolino e i suoi calciatori non hanno fatto mancare il loro supporto. A questo proposito, va detto che il mister, oltre a rilanciare la squadra di calcio, sta facendo un grande lavoro a livello sociale, per far incrementare la passione per lo sport ma anche per far crescere il senso di appartenenza ai più piccoli. È davvero bello vedere alla partita come i giovani di Paolo VI sostengono il Taranto.

