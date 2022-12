Bari – Caso Arpal: il governo Meloni non impugna la Legge regionale N.29

La Legge Regionale del 2 novembre 2022 che ha destituito Massimo Cassano dall’Agenzia per le politiche attive del lavoro (Arpal), non viola l’articolo 117 della Costituzione. Il governo Meloni nonostante i rilievi di presunta incostituzionalità, ha deciso di non impugnare davanti alla Corte Costituzionale, il licenziamento di Massimo Cassano.

Il Consiglio dei ministri ieri sera ha comunicato: “Il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare la legge regionale del 2/11/2022, recante Modifiche alla Legge Regionale 29/9/2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero).

Il Licenziamento invece è stato impugnato dallo stesso Massimo Cassano davanti al Tar, ma il Tribunale ha respinto la prima richiesta di sospensiva con urgenza.

Il governo Meloni invece ha deliberato di impugnare la legge regionale del 7/11/2022 n. 28 “Legge sulle compensazioni economiche, con sconti in bolletta, per il fatto di ospitare impianti, dai rigassificatori ai parchi eolici sul territorio, recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in quanto talune disposizioni violano l’art.117 Cost