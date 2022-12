Lecce – Tuia sarebbe sul mercato

Potrebbe finire alla Ternana o alla Reggina l’ex Lazio e Salernitana, attualmente al Lecce

Come riferiscono i colleghi di Calciolecce.it, il giocatore ex Lazio fa gola a tanti in B e la Reggina è per il momento più avanti della Ternana.

Il calciatore è assente dalla quinta giornata ed ha 2 sole presenze quest’anno.