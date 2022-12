Classifica-web del Natale in Puglia. Un sondaggio tra il popolo dei social spulciando condivisioni e visualizzazioni

Boom di turisti in Puglia che si avvicinano al periodo prepandemia covid 2019. Numerose le presenze sia nell’entroterra che sui litorali

Classifica-web del Natale in Puglia

Arte, cultura, enogastronomia sono stati gli elementi di maggior richiamo turistico, ma anche gli eventi e gli addobbi originali hanno fatto la loro parte

La sobrietà del Natale che si prospettava alla vigilia, in un anno di grande difficoltà per le famiglie, non è stata d’austerity come si temeva.

Anche il Natale 2022 si è svolto all’insegna delle tradizioni pugliesi, anche se non è mancata l’originalità.

Le luci a led l’hanno fatta da padrone in tutte le città.

Ma partiamo per gradi da quelle che hanno “brillato” di più. Le città che hanno richiamato più turisti rispetto alle altre tenendo presente le condivisioni, i post pubblicati e le opinioni

Natale in Puglia. E’ Locorotondo ancora la regina per il web

Locorotondo per il web la Città del Natale in Puglia 2022

Anche quest’anno Il Borgo di Locorotondo si è illuminato di colori per il Natale. Tanti gli eventi in programma per tutto il periodo natalizio.

La cittadina della Valle d’Itria ha di fatto paralizzato, soprattutto nei weekend e nei giorni prefestivi il traffico della SS172.

Quest’anno ha funzionato meglio la macchina organizzativa

Locorotondo ha vinto l’inedito sondaggio: web fiocca di foto.

E’ stata la città più postata sul web per le foto di Natale e sembra poter continuare in questo senso fino all’epifania. Per molti è la regina del Natale in Puglia 2022. Voto 8

Classifica-web del Natale in Puglia

Taranto e Bari si sono contesi il secondo posto, ma alla fine riteniamo sia stato un exequo

La sorpresa quest’anno è venuta dalla città che meno te l’aspettavi: Taranto.

Nella città jonica il Natale inizia prima di ogni parte d’Italia, nel giorno di Santa Cecilia, con la processione e la pettolata.

Nonostante la sobrietà annunciata alla vigilia dall’Assessore Marti e dal Sindaco Melucci a Taranto si respirato finalmente il clima natalizio.

Natale a Taranto

Il tutto ha avuto come tema il mare e la storia. Bella l’idea della pista di ghiaccio attorno a Piazza Maria Immacolata. Voto 8-

Classifica-web del Natale in Puglia

Stesso voto per Bari dove quest’anno il sindaco De Caro, al suo ultimo Natale da primo cittadino, ha voluto un Natale di grande partecipazione e vi è riuscito.

E’stato realizzato un videomapping che ha illuminato la facciata dell’ex mercato del pesce, con effetti di grafica tridimensionale accompagnati dalla musica. Vicino al teatro Petruzzelli è stato allestito un abete di otto metri, illuminato con circa 15mila lampadine led a luce calda che ha visto partecipi migliaia di persone.

Il Petruzzelli a Natale

In Piazza Umberto il Villaggio di Babbo Natale, con casette con laboratori e spettacoli. Son tornati i mercatini natalizi con trenta casette lungo la Muraglia della città vecchia. Al loro interno sono stati esposti oggetti d’arte, opere creative o artigiane, prodotti alimentari tipici pugliesi, addobbi natalizi, presepi e prodotti a tema natalizio. Voto 8-

Classifica-web del Natale in Puglia

I mercatini di Natale Lecce sono stati i più suggestivi tra i tanti che si stanno svolgendo. La Fiera di Santa Lucia, nota anche come la Fiera dei Pupi, è stata tra le più visitate. Voto 7 e mezzo

Natale a Lecce

Austerity di luci a Polignano quest’anno ma la città che ha dato i “natali” a Domenico Modugno, considerata tra i luoghi più magici della costa pugliese, ha una atmosfera unica che ha permesso di respirare lo spirito natalizio in ogni angolo anche in riva del mare.

Lo spettacolo multimediale luminoso in Piazza Libertà e le passeggiate notturne per il centro storico hanno fatto la gioia dei bambini grazie alle figure fantastiche che le luci natalizie raffigurano. Voto 7

Il presepe vivente di Faggiano, in provincia di Taranto, a cura dell’Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, è giunto quest’anno alla ventinovesima edizione. E tra i presepi viventi più belli in Italia.

Pur avendo avuto una concorrenza di presepi viventi in diverse parti della Puglia (tra questi anche l’originale presepe medievale di Conversano).

Il Presepe Vivente di Faggiano rimane tra i più belli e suggestivi d’Italia.

Presepe di Faggiano

Sarà possibile visitarlo anche nei giorni 29 Dicembre e 1,4 e 6 gennaio 2023 dalle 17:00 alle 21:30. Voto 7-

Per originalità e bellezza il Presepe di Natale e le luminarie pugliesi a Mattinata in provincia di Foggia.

Un omaggio alle luminarie che hanno reso famosa la Puglia in tutto i mondo Voto 6 e mezzo

Ad Alberobello sobrietà e fascino anche in questo Natale, pur non caratterizzato dal light festival.

Anche con poco si è riusciti a creare una atmosfera unica al mondo che ha richiamato turisti da ogni parte della regione voto 6,5

Classifica-web del Natale in Puglia

Martina Franca ha tentato quest’anno di distogliere l’attenzione da Locorotondo con un festival di luci finanziato oltre che dal Comune anche dal distretto Urbano del Commercio. La sfida di fatto ha forse sbagliato la location. Una città con un centro storico invidiabile e la “Martina Vecchia” avrebbe meritato altre attenzioni.

Certo quello sponsorizzato dalla General Trade qualche anno fa sembrava essere tutt’altra cosa, soprattutto perché aveva anticipato quello di Locorotondo per originalità.

Saper copiare è un’arte, ma se poi si sbagliano gli “autori” si finisce per essere derisi.

I francesismi non vanno di moda, soprattutto in questo particolar periodo storico.

Cosa c’entrava Lumiere? Come direbbe il noto fotografo già attore martinese Benvenuto Messia, sarebbe stato più opportuno denominarle in dialetto martinese “Le lòusce de Natéle”. Avrebbe destato più curiosità

Criticata anche la “Casa eco sostenibile (??) di Babbo Natale perennemente chiusa.

I mercatini di Natale sono stati “poco edificanti”, tranne i mercati domenicali dei commercianti ambulanti che hanno allietato la domenica mattina.

Sono stati loro a rappresentare il clima nataliziooltre le belle foto realizzate da Donato Gasparro

Martina Franca (foto Donato Gasparro)

Ma a Martina Franca va la maglia nera per i servizi “igienici” non solo carenti, ma anche mal funzionanti, tali che un avventore di un bagno pubblico ecologico è rimasto chiuso al suo interno la vigilia di Natale e liberato dai Vigli del fuoco.

La città delle eterne contraddizioni amministrata dal centrosinisttra concluderà gli eventi natalizi con un concerto di Cristina d’Avena. Se non è apertura mentale questa …

Cristina D’Avena chiuderà gli eventi di Natale a Martina Franca

Ma Martina Franca ha brillato per la ristorazione che ha consentito di ottenere la sufficienza Voto 6

Classifica-web del Natale in Puglia

Il 22 dicembre, Babbo Natale è arrivato in barca nel Porto di Villanova ed ha regalato cioccolate e caramelle.

I bambini hanno potuto consegnare le letterine. E’ sembrato però un copia incolla dell’evento organizzato a Brindisi nel 2019.

Santa Claus a Brindisi nel 2019

Repetita non Iuvant. Fortunatamente Ostuni si è rifatta con il concerto del 26 dicembre presso la cattedrale con Ella Amstrong e altri strumentisti del gospel Italian Singer. Voto 5

Da questa classifica sono rimaste fuori Cisternino, Brindisi, Foggia e … Otranto, in passato mete natalizie per eccellenza oggi non … pervenute

Ora si aspettano con ansia gli eventi del 31 dicembre. Le condizioni meteorogiche del nostro Raffaele Laricchia lasciano ben sperare. Il tempo sarà buono in gran parte della Puglia.

Buon fine anno, naturalmente in … Puglia