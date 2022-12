Ferito un uomo a Squinzano

Lecce – Sparatoria in una stazione di servizio. Squinzano – un uomo, un pregiudicato è stato ferito in un agguato, mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio.

L’agguato è avvenuto alla presenza della moglie e dei figli, ad eseguirlo due uomini col volto travisato ed armati di Kalashnikov, che hanno ferito l’uomo ad un piede.

Trasportato in ospedale, non è in gravi condizioni