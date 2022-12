Accusa di bancarotta fraudolenta e sottrazioni di capitali

Brindisi – Sequestro per bancarotta. Sequestro di beni per mezzo milione di euro, da parte della Guardia di Finanza, ai due amministratori di una società con l’accusa di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

E’ il risultato di una indagine sul fallimento della società in oggetto, secondo gli inquirenti la sottrazione di capitali e il fallimento sono stati eseguiti dagli stessi gestori.

Sequestro cautelare disposto dal G.I.P del Tribunale