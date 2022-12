Secondo le prime indagini, gli eventi sarebbero collegati tra loro

Lecce – diversi incendi in provincia. Durante la notte diversi incendi a case ed auto in diversi comuni del leccese.

Secondo le prime notizie, sarebbero tutti di natura dolosa, una casa ha preso fuoco a Matino, in contrada Pozze, sette auto incendiate di cui 5 in via Trieste ed altre 2 in via Gorizia, gli incendi hanno interessato anche le abitazioni nelle vicinanze.

A Marina di Mancaversa (frazione di Taviano) un’altra abitazione a fuoco .

Oltre ai vigili del Fuoco sono intervenuti i carabinieri.