LGBTQ BBC & PUGLIA valore combinato di un mercato del turismo molto profittevole.

BBC e Puglia. Sono terminate le riprese di una serie TV Puglia di diario di viaggio di 15 episodi, che andrà in onda su BBC (Regno Unito) nella primavera del 2023. Condotta dal famoso conduttore di notizie britannico e conduttore del quiz show Mastermind, Clive Myrie, la serie copre l’Italia in lungo e in largo.

Turismo gay friendly in Italia?

Aprilia è al top.

Secondo l’indagine di Gayly Planet sulle destinazioni e preferenze di viaggio estive nel 2022.

Le regioni più visitate in estate:

Puglia (14%),

Toscana (13%),

Sicilia (12%),

Emilia-Romagna (10%)

Sardegna (9%).

Il turismo LGBTQ è un mercato molto redditizio. Se consideriamo solo sette paesi europei (Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi), il valore di mercato totale del turismo LGBTQ è già di 64 miliardi di euro e dovrebbe crescere in media dell’1,4% all’anno.

Secondo il rapporto globale sul turismo LGBTQ pubblicato dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite riconosce che il mercato del turismo LGBTQ può essere un potente motore di sviluppo economico e competitività per le destinazioni, poiché i turisti LGBTQ viaggiano più frequentemente e spendono di più per le loro vacanze.

Secondo i dati presentati ad aprile 2022 alla conferenza European Travel Lgbtqia+ negli Stati Uniti, l’Italia conta 177 milioni di arrivi e 33 milioni di arrivi turistici nel periodo estivo luglio-settembre 2021, di cui 8,8 milioni LGBTQ e oltre 1,6 milioni di arrivi le persone.

La Puglia è un esempio interessante. Gli influencer di viaggi gay stanno attualmente affermando che la Puglia è stata votata come una delle prime cinque destinazioni gay in Europa.