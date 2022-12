Lecce – Negli uffici pubblici si rischia la vita.

Negli uffici pubblici comunali di via Pistoia a Lecce si è verificata una tragedia quasi tragica. Una finestra molto pesante recentemente installata è caduta infatti sulla testa di un dipendente. L’ambulanza del 118 è subito intervenuta e dopo i primi soccorsi per un trauma cranico, al dipendente è stato ordinato di sottoporsi a una Tac urgente. Inutile dire l’orrore e l’agitazione di tutto il personale dei servizi sociali che più volte ha denunciato la mancanza di servizi igienico-sanitari e la mancanza di sicurezza negli edifici in cui erano ospitati.

0 Shares