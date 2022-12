Foggia – Donna investe bambino di 8 anni e lo uccide

Un tragico fatto si è verificato la sera di Natale a Foggia. Un bambino albanese di 8 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Borgo Segezia. Trasportato in ospedale il piccolo è deceduto poco dopo. Sul posto sono giunte pattuglie delle volanti e della polizia stradale. Il piccolo si trovava sul ciglio della statale 90, a Borgo Segezia, quando è stato investito dall’auto condotta da una donna. La zona è priva di illuminazione. E’ morto in ospedale

0 Shares