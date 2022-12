Bari – Capodanno, per la notte di San Silvestro l’evento a Corato con il concerto di Vinicio Capossela

Corato (BA) – Capodanno, per la notte di San Silvestro l’evento a Corato con il concerto di Vinicio Capossela. Grande evento a Corato per il Capodanno 2023. Nelle scorse settimane infatti a Corato circolava la lista dei possibili protagonisti della festa di fine anno: la scelta dell’Amministrazione comunale è caduta su Vinicio Capossela.

Vinicio Capossela uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, caratteristica centrale della sua ricerca, l’attenzione alla rappresentazione dell’opera in forma di spettacolo, che fa confluire nel suo percorso artistico anche radio, letteratura e cinema. Vinicio è infatti a tutti gli effetti, tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano. Sarà il protagonista esclusivo nella notte di San Silvestro in piazza Cesare Battisti a Corato, location scelta proprio per la sua ampiezza capace di accogliere molte presenze: con un evento simile, di notevole spessore, si prevede che a Corato arriverà pubblico da ogni parte della Puglia, e non solo.

Il Sindaco Corrado De Benedittis, ha assicurato: “Sarà una grande festa catartica, delirante, emozionante, l’ultimo passaggio di trasformazione, l’ultimo grande rito di questo dicembre 2022, di Verso Sud – Ecosistema Culturale“.

“Un grande appuntamento di piazza per accogliere degnamente il nuovo anno. Un grande artista per confermare la piazza di Corato come riferimento importante del nord barese. La proficua collaborazione con l’aps Lavorare Stanca, nel solco dell’ecosistema culturale Verso Sud, produce eccellenti risultati e per festeggiare la fine del 2022 regala alla città e non solo un artista di calibro internazionale. Un 31 dicembre certamente da ricordare quello che ci apprestiamo a viver” hanno dichiarato l’assessore alle politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone e l’assessore alle attività produttive, Concetta Bucci.

L’evento è gratuito ed è organizzato da Comune di Corato e Lavorare Stanca.

Francesca Branà