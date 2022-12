Tutto dal mondo dello spettacolo… e non solo

Rubrica a cura di Vito Camposeo

Benvenuti in questo nuovo spazio di Pugliapress, il portale dei gossip c…ostruiti, in cui non faremo altro che spettegolare, conversare, spiare e commentare quanto accade nella nostra società. È tutto vero quello che a cui assistiamo o tutto costruito ad arte? Naturalmente dovete seguirmi per poterlo verificare.

Partiamo da uno dei reality più amati degli ultimi tempi, il Gf Vip!

Come ogni anno, anche questa edizione del Grande Fratello Vip ci sta regalando una caterva di trash e colpi di scena. Ai bamboccioni non c’è mai fine , direbbe qualcuno, o forse ai teneroni.

Ebbene sì, Luca Salatino ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare la casa nel cuore della notte. Il motivo? Ovviamente il solito: la mancanza della sua dolce metà. Il concorrente avrebbe comunicato questa folle decisione a Davide Donadei, neo gieffino e Nikita, l’influencer dai capelli verdi agghiaccianti. Le parole esatte sono state: << Lei mi manca troppo >>, con occhi da innamorato sfatto, << Se faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. Forse era il momento sbagliato per questa avventura >>.

Che il percorso di Luca sia stato altalenante all’interno della casa più spiata di Cinecittà è ormai fatto notorio, ma che proprio nel periodo natalizio abbia deciso di abbandonare il gioco fa ben pensare. Che ci sia dell’altro che non ci è dato sapere? Decisioni degli autori? Strategia o semplice scambi di doni con la sua amata Soraia? Se neppure la sorpresa di Alfonso della settimana scorsa in cui gli ha fatto incontrare i suoi genitori gli ha risollevato lo spirito natalizio, a questo punto forse nessuno potrà farlo.

Deciso a mettere in atto questo gesto insensato, il gieffino conclude dicendo che ci vuole più coraggio ad uscire che a restare dato che ha dichiarato di esserti sotto il c…o. Luca, sei un vero è proprio Grinch del Gf!

E della coppia che scoppia invece? Sto parlando di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria, entrambi costantemente sulle montagne russe.

Dopo la gelosia di Edoardo nei confronti del belloccio e tanto ambito Antonino ( ex di Belen), sembrava che il rapporto tra i due si fosse appianato prendendo strade diverse e invece.. udite udite!

Antonella avrebbe rivelato a Luca Onestini che il suo ormai ex boyfriend, andrebbe volentieri a letto con lui , senza alcun ritegno nei confronti della ragazza.

L’ex volto di Forum Edoardo Donnamaria ha però precisato che non era vero che stava fissando Luca Onestini, come asserito dalla Fiordelisi, ma che si è soltanto espresso in modo generico sottolineando di essere coetaneo di Luca e che per questo tra di loro potrebbe succedere di tutto…e non di platonico s’intende!

Perché per poter stare con qualcuno dello stesso sesso bisogna avere la stessa età?

<< Ecco com’è andata fidati Luca >> , ultime parole famose del gieffino.

Comunque, della bisessualità di Edoardo ormai ne eravamo certi tutti, soprattutto dopo aver illuso il biondino Alberto De Pisis per poi abbandonarsi tra le braccia della Fiordelisi. Che sia stata anche questa una storia finta per salvare le apparenze?

E noi ci vogliamo fidare? Vedremo amici, vedremo. Intanto continuiamo a seguire il reality in onda su canale 5 che per due settimane di seguito non vedrà la presenza dell’opinionista più temuta dello show Sonia Bruganelli , sostituita da una ventata d’aria fresca capeggiata da Soleil Sorge con la lingua più tagliente di un macete.

Ad accompagnare la compagna Giulia Salemi nella lettura dei tweet più stravaganti dei social il simpaticissimo Pierpaolo Pretelli, noto per il suo talento da imitatore.

Dell Berti invece di cui tutti potremmo farne a meno dovremo ancora sorbirci i suoi interventi soporiferi, ma anche questo è il grande fratello: un mix tra sogno e realtà.