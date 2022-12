Operazione per il recupero della piazza in Città Vecchia

Taranto – Piazza Fontana “si rifà il trucco” ecco come sarà. Dopo un iter partecipato, e in previsione della conferenza di servizi propedeutica all’avvio dei lavori previsto nel 2023, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Fontana proposto dalla direzione Lavori Pubblici.

La piazza sarà recuperata con un intervento di circa 1 milione di euro, per dare lustro all’opera artistica dello scultore tarantino Nicola Carrino.

L’opera di Carrino è una chiave che apre Taranto come città duale, terra di storia (le pietre) e di lavoro (l’acciaio), terra di due mari, terra in bilico tra due destini.

Un racconto che si proietta in avanti e ci spinge ancor più a compiere una scelta: non passato contro presente, ma accettazione di una identità doppia tra passato e proiezione verso il futuro. È il lavoro che l’amministrazione sta compiendo per trasformare Taranto partendo proprio dalla Città Vecchia.