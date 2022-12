Contributo per la prevenzione e monitoraggio tumori polmonari

Commissione Sanità – Perrini (FdI): 200mila euro per lo screening polmonare. Nel Bilancio di previsione appena approvato, il consigliere regionale Renato Perrini ha richiesto ed ottenuto dall’assessore alla Sanità Rocco Palese, uno stanziamento di 200mila euro per finanziare la prevenzione e il monitoraggio del tumore ai polmoni in aree maggiormente a rischio ambientale Crispiano, Statte, Massafra, Taranto, Montemesola rivolto alla popolazione maschile e femminile tra 40-60 anni.

Gli studi epidemiologici condotti negli ultimi anni a Taranto e Provincia, infatti, confermano quanto in queste aree ci si ammala di più di alcuni tipi di tumore e in modo particolare quelli polmonari, che molto spesso vengono diagnosticati in ritardo e quindi ad alto rischio di decesso.

“Le campagne di screening con TAC a basso dosaggio sono, invece, in grado di ridurre la mortalità nei soggetti a rischio: come fumatori, ex fumatori, ma anche alcune categorie professionali come gli ex esposti all’amianto.

“Un risultato che ritiene particolarmente significativo per la provincia di Taranto che vive una Sanità d’eccellenza per alcuni versi, grazie agli operatori sanitari che in ogni ospedale svolgono il loro lavoro come una vera missione, ma per molti altri vive una stagione di attesa: gli ospedali esistenti che offrono servizi spesso inadeguati alle richieste perché si è perennemente in fase di trasloco verso il nuovo ospedale San Cataldo, che ahimè non sarà pronto prima di due/ tre anni.”