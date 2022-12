La parrocchia di San Vito anche quest’anno ha organizzato il presepe vivente

Taranto – 4^edizione presepe vivente a S. Vito. A San Vito si svolgerà la 4° edizione del Presepe Vivente – voluto dalla Parrocchia omonima, a cura dell’oratorio A.N.S.P.I. e della Pro Loco Capo San Vito, come momento di aggregazione e coinvolgimento dell’intera Comunità. L’evento nasce come proposta educativa-didattica volta a riunire varie realtà locali in un quartiere che nonostante una conformazione tendente all‘isolamento, registra una forte presenza di famiglie e singoli.

Il tema scelto, quest’anno, riprende le parole del nostro Papa Francesco ma soprattutto la voglia è stata quella di ricordare un’amica per tutti noi, Rina Casagrande; una persona buona e generosa, pronta ad aiutare in qualunque circostanza, purtroppo scomparsa troppo presto. La novità èstata quella d’introdurre, quest’anno, un momento particolare con i ragazzi, elaborando una Escape Room che mettesse in gioco le abilità, conoscendo meglio la storia del Presepe, i suoi protagonisti, le storie e i mestieri. Coinvolta la Scuola Renato Frascolla, grazie alla collaborazione della Dirigente G. Falcone che ha accolto la nostra proposta di legare un momento didattico con abilità di autocostruzione da parte dei ragazzi che realizzeranno alcuni scenari del Presepe.

Si svolgerà nei giorni 26, 30 e 5 gennaio dalle 18:30 alle 23:00 presso il campoadiacente la parrocchia: in una piccola Betlemme ci si potrà accostare ad adorare la Santa grotta ed ammirare alcuni locali dell’epoca degustando pettole e vino.

La conferenza stampa si terrà giorno 23 alle ore 16:00 presso il ristorante/pizzeria Margaret a San Vito.