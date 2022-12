“Carta blu” Trenitalia ai titolari di rendita con assegno di assistenza personale continuativa

Dal 20 dicembre 2022 è estesa l’agevolazione “Carta Blu” di Trenitalia ai titolari di rendita con assegno di assistenza personale continuativa.

A partire dal 20 dicembre 2022 Trenitalia s.p.a. consente il rilascio della tessera “Carta Blu” in favore dei titolari di rendita con assegno di assistenza personale continuativa (APC) riconosciuti dall’Inail.

L’agevolazione consente la gratuità del viaggio, sul territorio nazionale, per l’accompagnatore del titolare della carta mediante l’emissione di un biglietto al prezzo previsto per un solo passeggero ma valido per due persone.



Per il rilascio della carta occorre che il titolare si rechi presso uno degli uffici di assistenza Trenitalia ovvero, se non presenti, presso una delle biglietterie e consegni il modulo per la richiesta della “Carta Blu”, accompagnato dall’attestazione Inail di titolarità della rendita e dell’APC, unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’attestazione Inail verrà rilasciata su richiesta dell’interessato dalla sede Inail che gestisce la rendita e l’APC e deve essere presentata, unitamente al modulo di richiesta della Carta, non oltre 30 giorni dalla data di emissione.

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-modulo-carta-blu_6443185851593.pdf

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informativa-carta-blu_6443185851674.pdf