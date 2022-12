Bari – Furto al mercato coperto di Via Mazzini. Non bastavano i furti alle varie attività, la corsa adesso tra i box del mercato di corso Mazzini, quartiere Libertà di Bari. La carenza di materie prime ed i loro prezzi alle stelle stanno facendo nascere nuove tendenze criminali.

La segnalazione è avvenuta questa notte da parte degli stessi commercianti che hanno notato i segni di effrazione dei box. È la notte il momento prescelto perché al calar delle tenebre i ladri s’impossessano dei beni altrui. Furti di piccolo spessore, certo, nondimeno fastidiosi come qualsiasi forma di sottrazione.

Una delle cause principali, è la crisi economica per la quale molti cittadini si ritrovano ad essere costretti ad arrangiarsi rubando materie prime.

Sono diversi, infatti, le città ed i quartieri dove viene segnalato il fenomeno, certamente in escalation e perciò da non sottovalutare da parte delle forze dell’ordine, anche perché a pagare sono sempre ignari cittadini.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia di Stato che sta quantificando i danni.