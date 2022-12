Lunedì 19 dicembre sit-in dei lavoratori dalle 9.30 alle 12.30

Taranto – Protesta all’Osmairm di Laterza. Si svolgerà lunedì 19 dicembre prossimo dalle 9.30 alle 12.30 l’assemblea sindacale e il relativo sit-in di protesta davanti alla sede dell’OSMAIRM di Laterza.

A darne comunicazione sono i sindacati di categoria di CGIL e CISL Taranto, esponendo anche il motivo della protesta.

La Regione Puglia – commentano Cosimo Sardelli neo eletto segretario generale della FP CGIL di Taranto e Flavia Ciracì, segretaria della FP CISL Taranto Brindisi – considera imprescindibile l’applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro AIOP/ARIS per tutti i dipendenti di strutture sanitarie private e che tale elemento costituisce requisito ulteriore di accreditamento, mentre all’interno dell’OSMAIRM continuano ad esserci dipendenti con contratti di lavoro di serie B come quello ad esempio destinato alle RSA. Stessi dipendenti, stesse mansioni, e stipendi differenti. E’ una vera e propria ingiustizia.

Così in nome di quei lavoratori e in difesa della qualità del servizio da rendere ai cittadini, i sindacati e i lavoratori del centro di riabilitazione laertino decidono di porre la questione agli onori della cronaca.

E’ una condizione di iniquità e ingiustizia – aggiungono Sardelli e Ciraci – che perdura da anni e su cui oggi è arrivato il momento di pretendere tutele e dignità per tutti i lavoratori coinvolti, ma anche per i pazienti che si rivolgono a questa struttura che di fatto rende prestazioni in nome e per conto del servizio sanitario pubblico.

La stampa è invitata a partecipare e a darne cortese diffusione,