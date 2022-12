Bari riduce i costi, non le luci di Natale. In un periodo dove il risparmio energetico è alla base di una buona gestione, Bari si illumina a festa. Le vie dello shopping costeranno 100 euro al giorno di energia con una magia, l’accensione e lo spegnimento sarà di 7 ore e mezza. Si accenderanno dalle 18 fino all’1,30.

25 chilometri di luci von 300mila lampadine, le luminarie su via Sparano, via Manzoni e via Agrino ollumineranno all’insegna dell’atmosfera del Natale senza influire sulle tasche dei città.

0 Shares