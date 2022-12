Taranto – Capuano: “Nessun volo pindarico. Però…”

Capuano è chiaro in conferenza stampa post partita: “Non uscire sconfitti sarebbe stato ottimo ma abbiamo ottenuto di più tenendo il pallino sempre. Belli anche da vedere. Si è dominato in ogni parte del campo. Nel finale, giusto un po’ di apprensione dopo il gol di Versienti, ma non ricordo mai veri pericoli per Vannucchi. E poi siamo noi che potevamo fare la terza rete. Siamo con gli stessi dell’anno scorso alla fine del girone, quindi, con una partita in meno. L’obiettivo primario resta la salvezza. Ma non lasceremo nulla d’intentato. È nell’animo di questa squadra”.

