Capuano: “Taranto pronto per Messina”

A Messina, il Taranto giocherà alle 12.30. Orario inedito per la C. Capuano in conferenza: “Auteri, allenatore bravo. Conosco molti dei suoi giocatori. Loro in difficoltà ma il campo è altro. Punti in palio dal valore doppio. Non è un vantaggio saper giocare su un campo precario”.